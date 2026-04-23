Una famiglia che vive nel bosco continua a fronteggiare una situazione difficile, descritta dalla madre come una crudeltà assoluta nei confronti dei figli. La figlia ha scritto una lettera in cui esprime il desiderio di rivedere la madre, scrivendo “Ci manchi”. La speranza di ricostruire il nucleo familiare sembra allontanarsi, mentre il calvario prosegue senza una soluzione immediata.

U na crudeltà assoluta. Il calvario della Famiglia nel bosc o prosegue mentre sembra allontanarsi l’unica soluzione auspicata dal buonsenso e dagli psicologi: ricostituire il nucleo familiare originario. Consentire ai tre fratelli, da 5 mesi in una struttura a Vasto, di ricongiungersi ai genitori. Che continuano nella loro battaglia e manifestano apertamente il dolore che cresce. La coppia anglo-australiana di recente ha depositato una consulenza molto dura sull’operato di chi si sta occupando dei tre minori nella casa famiglia. Famiglia nel bosco, il messaggio della mamma alla Camera. “Siamo affranti perché sappiamo che i nostri bambini soffrono.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, la mamma: “Mai vista una crudeltà simile sui bimbi”. La lettera della figlia: “Ci manchi”

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