Morte Manninger la lettera della moglie | Avevamo una vita perfetta

La moglie di Manninger ha scritto una lettera in cui descrive la loro vita come perfetta prima della tragedia. Nella comunicazione, esprime il dolore intenso che prova e afferma di non essere solita condividere pubblicamente sentimenti così personali. Tuttavia, si sente costretta a parlare a causa dell’affetto e del sostegno ricevuto da persone di tutto il mondo. La lettera è stata pubblicata dopo la morte dell’ex calciatore.

(Adnkronos) – "Alex, non riesco ad esprimere il dolore inimmaginabile che sto provando. Non siamo il tipo di famiglia che condivide pubblicamente tale dolore, ma non ho scelta, poiché l’esplosione d’amore da tutto il mondo mi ha sopraffatto. Penso sia importante esprimere il tipo di uomo che eri in casa, oltre che l’uomo immensamente ammirato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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