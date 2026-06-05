Un ex portiere di calcio ha dichiarato di aver perso tutto oggi. Per anni il suo nome è stato collegato a club come Napoli, Sampdoria e Milan, considerati grandi squadre italiane. La sua carriera sembrava promettente e ricca di successi, ma ora afferma di non avere più nulla. La sua storia è legata alle speranze di un giovane atleta che ha visto sfumare il suo percorso nel calcio professionistico.

Per anni il suo nome è stato associato ai grandi palcoscenici del calcio italiano. Le maglie di Napoli, Sampdoria e Milan rappresentavano il sogno di qualsiasi giovane portiere, e tutto lasciava pensare che la carriera di Angelo Pagotto sarebbe stata lunga e ricca di soddisfazioni. Invece, il suo percorso ha preso una direzione completamente diversa. A distanza di anni, l’ex portiere oggi 52enne ha deciso di raccontare senza filtri le difficoltà affrontate dopo la fine della sua esperienza ai massimi livelli. Quella che doveva essere una storia di successo si è trasformata in una lunga battaglia personale fatta di errori, squalifiche, problemi economici e rapporti familiari distrutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Oggi non ho più nulla”: il dramma dell’ex campione di serie

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