Non so più nulla di mia figlia Il dramma della vip da Caterina Balivo

Un’attrice e conduttrice ha condiviso pubblicamente il dolore per il rapporto con sua figlia, affermando di non sapere più nulla di lei. La donna ha raccontato di sentirsi distante dalla figlia, di essere lasciata senza notizie e di vivere un momento difficile, anche se si mantiene presente in televisione. La conversazione si è concentrata sulla crisi nel loro rapporto, senza entrare in dettagli su eventuali cause o circostanze specifiche.

Il dolore di una madre che non si arrende, nemmeno davanti alla distanza e al silenzio. È quello raccontato dall’attrice e conduttrice, tornata in televisione per parlare del rapporto sempre più fragile con la figlia Diana. Un racconto che si carica di emozione e preoccupazione, ma anche di una speranza che, nonostante tutto, non sembra spegnersi. Ospite del programma La volta buona, l’ex Miss Italia ha condiviso un momento estremamente personale, svelando quanto sia difficile convivere con l’assenza della figlia. Una distanza che dura ormai da oltre un anno e che rappresenta una ferita ancora aperta nella sua vita quotidiana. L’appello della vip da Caterina Balivo: “Non vedo mia figlia da oltre un anno”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non so più nulla di mia figlia”. Il dramma della vip da Caterina Balivo Il dramma della vip da Caterina Balivo: “Non so più nulla di mia figlia Diana da oltre un anno”Il dolore di una madre che non si arrende, nemmeno davanti alla distanza e al silenzio. “Sono caduta nell’alcolismo”. L’attrice racconta il suo dramma da Caterina BalivoIl pomeriggio televisivo di La Volta Buona ha regalato uno dei momenti più intensi e inaspettati della stagione.