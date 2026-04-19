Dramma in campo coinvolto il figlio dell’ex campione dell’Inter Corsa in ospedale

Durante la partita tra Palermo e Cesena, si è verificato un episodio di tensione che ha coinvolto il figlio di un ex campione dell’Inter. Nel corso del secondo tempo, nel recupero, il portiere della squadra ospite ha subito un impatto alla testa e si è sentito male. È stato immediatamente trasportato in ospedale per essere sottoposto a controlli medici. La partita è proseguita con alcune interruzioni e preoccupazione tra i presenti.

Momenti di forte preoccupazione allo stadio Barbera durante Palermo-Cesena. Nel recupero del secondo tempo, il portiere della squadra romagnola, Jonathan Klinsmann, ha riportato un infortunio dopo un impatto alla testa ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. L’episodio si è verificato al 94° minuto della partita di sabato pomeriggio. Nel corso di un’azione di gioco, Klinsmann, figlio dell’ex campione dell’Inter Jurgen, è stato colpito da una ginocchiata alla testa in modo involontario dal centrocampista del Palermo, Filippo Ranocchia. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dello staff sanitario a bordo campo. Dopo le prime valutazioni, il portiere è stato immobilizzato e trasferito in ambulanza presso gli ospedali Riuniti Villa Sofia di Palermo, dove è rimasto sotto osservazione medica.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Dramma in campo, coinvolto il figlio dell’ex campione dell’Inter. Corsa in ospedale Notizie correlate “Si è rotto il collo”. Il dramma del campione: la corsa in ospedale in elicotteroUn grave infortunio ha colpito l’atleta australiano di snowboard cross Cam Bolton all’inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Leggi anche: “Precipitato nel vano dell’ascensore”. Il dramma del campione italiano: volo spaventoso, è grave Una raccolta di contenuti Si parla di: Dramma in Ecuador: sparano a un arbitro in campo; Tennis il dramma di Çelikbilek | 13 giorni di coma dopo il crollo.