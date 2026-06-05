Oggi non ho più nulla Il dramma dell’ex campione di Serie A

Da thesocialpost.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex calciatore di Serie A ha dichiarato di aver perso tutto, affermando: “Oggi non ho più nulla”. La sua carriera, un tempo ricca di successi e applausi, si è conclusa con difficoltà. La sua vita attuale è lontana dai riflettori, lontana dai grandi palcoscenici calcistici. La sua testimonianza evidenzia un cambiamento radicale rispetto ai momenti di gloria passati.

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Ci sono carriere che sembrano scritte per brillare: stadi pieni, riflettori accesi, il boato della curva che ti rincorre anche quando rientri negli spogliatoi. Per anni, il nome di Angelo Pagotto è stato questo: un portiere da grande calcio, passato per Napoli, Sampdoria e Milan. Poi, all’improvviso, lo scatto che non ti aspetti: la traiettoria cambia, e non è più quella di un pallone ma quella di una vita. Oggi, a 52 anni, Pagotto racconta senza filtri cosa succede quando il successo si spegne e restano i conti da pagare, i rimpianti e ferite che non si chiudono. Dal grande calcio al dopo: quando tutto si spezza. La sua, più che una parabola sportiva, sembra una storia di cadute e risalite continue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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