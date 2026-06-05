oggi nasce la serie a 2026 27

Domani verrà annunciato il calendario della Serie A 202627. La pubblicazione riguarda le 38 giornate del campionato, che saranno determinate da un algoritmo. Questo sistema prenderà in considerazione quattro novità, anche se non sono state specificate. La presentazione avverrà venerdì 5 giugno.

Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 202627. Domani, venerdì 5 giugno, verrà svelato il calendario del prossimo campionato: l’algoritmo che stilerà le 38 giornate terrà conto di quattro importanti novità. Le date. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionali rivisitata: la prima farà saltare infatti due giornate (27 settembre e 4 ottobre), mentre le altre due (format classico, un turno di stop) sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due, invece, i turni infrasettimanali: 28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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