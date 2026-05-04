Serie D 26 27 | quante pugliesi! La lista ad oggi

Nella stagione 202627 di Serie D, si registra una presenza significativa di squadre pugliesi. Attualmente, la lista delle società iscritta conta diverse formazioni provenienti dalla regione, con un possibile incremento che potrebbe portare a oltre dieci le squadre pugliesi in questa categoria. La situazione è in continuo aggiornamento e i numeri sono destinati a variare nelle prossime settimane.

Serie D 2627: quante pugliesi! La lista ad oggi Concreto il rischio di più di dieci pugliesi in Serie D. Bisceglie promossa dall’EccellenzaBrindisi promossa dall’EccellenzaFasano (in lotta playoff)Fidelia AndriaFoggia retrocessa dalla serie CGravinaManfredoniaMartina (in lotta playoff)Nardò (in lotta playoff)Virtus Francavilla In forseHeraclea (spareggio col Nola)Taranto (spareggi nazionale in Eccellenza) Serie D 2627: quante pugliesi! La lista ad oggi IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D 26/27: quante pugliesi! La lista ad oggi Come si vota alle Regionali 2025: i candidati, la scheda, le regole Notizie correlate Scioperi 25, 26 e 27 febbraio: gli orari degli stop ad aerei, treni e mezzi pubbliciGli scioperi a febbraio non mancano, neppure nella parte finale del mese dove per i giorni 25, 26 e 27 i sindacati hanno indetto una sequenza... Leggi anche: Pronostici di oggi 27 febbraio: gli anticipi di Serie A e Serie B, oltre a Premier League… Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tabellino partita Club Milano vs Valenzana Mado; Ricavi Champions, la finale vale 18,5 milioni; Scheda squadra Barletta 1922; Scheda squadra ChievoVerona. FOTO SHOW - Napoli, al Comicon anche il dr. Cox della serie tv “Scrubs” con la maglia azzurra numero 10 x.com Roberta Valente e Vito, vi piacerebbe come coppia nella fiction Maria Vera Ratti e Erasmo Genzini potrebbero essere la sorpresa finale della serie tv. Che ne pensate, non sono bellissimi insieme - facebook.com facebook