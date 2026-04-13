Chi sono gli indagati per la morte del 12enne risucchiato nella piscina dell’hotel a Rimini | oggi l’autopsia

Oggi si svolge l’autopsia sul corpo di un 12enne morto in una piscina di un hotel a Rimini. L’indagine ipotizza un reato di omicidio colposo e coinvolge tre responsabili della struttura ricettiva di Pennabilli. Questi ultimi hanno avuto la possibilità di nominare un consulente di parte per l’esame autoptico. La questione rimane al centro dell’attenzione delle autorità giudiziarie.

L’ipotesi di reato per la morte del 12enne è di omicidio colposo. Nel registro delgi indagati tre responsabili della struttura ricettiva di Pennabilli che hanno potuto nominare un consulente di parte per l’autopsia sul corpicino del minore.🔗 Leggi su Fanpage.it Tre indagati per la morte di Matteo, il 12enne risucchiato da bocchettone della piscina a RiminiI tre indagati sarebbero a vario titolo legati alla struttura ricettiva di Pennabilli dove si è consumata la tragedia e dovranno rispondere di... Rimini, dichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella vasca idromassaggio in un hotelNon ce l’ha fatta il ragazzo di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto, rimasto vittima di un grave incidente nella spa di un hotel a...