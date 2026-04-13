A Massa, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri due giovani coinvolti nell'omicidio di un uomo di 47 anni avvenuto nella notte in piazza Felice Palma. Con questa aggiunta, le persone sotto indagine salgono a cinque. È stata disposta un’autopsia sul corpo della vittima per chiarire le cause della morte. La procura sta proseguendo le indagini per fare luce sulla vicenda.

Salgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte in piazza Felice Palma, nel centro di Massa. Nei prossimi giorni sarà eseguita anche l’autopsia sul corpo della vittima, disposta dalla Procura per chiarire in modo definitivo le cause del decesso. La prima ricostruzione dei fatti vedeva l’uomo battere la testa con violenza dopo l’assalto di un branco di ragazzini che erano stati rimproverati, mentre la compagna della vittima ha raccontato che l’uomo “è stato ammazzato di botte” e che il gruppo si fermato solo quando la vittima è spirata. ’inchiesta, coordinata dalla Procura di Massa in collaborazione con quella per i minorenni di Genova, si è allargata nelle ultime ore con l’iscrizione di altri due giovani nel registro degli indagati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altri due ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: ora sono cinque. Disposta l’autopsia

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