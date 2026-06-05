Il 6 giugno si ricorda San Norberto, che ha abbandonato la vita mondana per dedicarsi alla fede. Dopo una conversione improvvisa, ha lasciato tutto ciò che possedeva e ha fondato i Canonici Regolari Premostratensi.

Una folgorante conversione cambia completamente la vita di San Norberto che lascia tutto e diventa il fondatore dei Canonici Regolari Premostratensi. Nato tra il 1080 eil 1085 a Xanten, in Germaia, in una famiglia appartenente all’alta nobiltà vicina alla Corte del Sacro Romano Impero, San Norberto visse durante il periodo della rigorma gregoriana. Suo padre era conte di Gennep, nell’attuale Olanda, ma lui ebbe modo di studiare in terra tedesca e si avviò alla carriera ecclesiastica pur non avendo all’inizio una reale vocazione. Nella prima parte della sua vita, per circa i primi trent’anni, fu dedito agli agi mondani nonostante fosse diventato suddiacono e cappellano di Enrico V. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 6 giugno, San Norberto: dalla vita mondana alla fede, la storia di una conversione radicale

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St Norbert~Catholic Feast for June 06~

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