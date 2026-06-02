Il 3 giugno si celebra San Carlo Lwanga e i suoi 12 compagni, riconosciuti come i primi martiri d’Africa. Sono giovani che hanno perso la vita in nome della fede, diventando simboli di testimonianza cristiana. La loro morte avviene in circostanze che li collegano al martirio per motivi religiosi. La ricorrenza sottolinea il loro ruolo come testimoni di Cristo fino all’ultimo respiro.

San Carlo Lwanga e i suoi 12 compagni sono i primi martiri d’Africa. Testimoni di Cristo fino al martirio hanno lasciato esemplare testimonianza di fede. I martiri ugandesi, tra cui emerge la figura di San Carlo Lwanga, erano tutti giovanissimi, di età compresa tra i 14 e i 30 anni, come ricorda il Martirologio Romano. Nell’Africa del XIX secolo, subirono la persecuzione del re Mwanga in quanto cristiani. La zona del continente africano in cui si trovavano questi giovani era l’Uganda. Loro furono un gruppo di convertiti quando nel Paese giunsero i missionari chiamati “padri bianchi” con a capo il cardinale Charles Lavigerie. La commemorazione dei singoli martiri è posta nei rispettivi anniversari della morte, ma il 3 giugno vengono ricordati tutti insieme con San Carlo Lwanga, il più conosciuto di loro. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 3 giugno, San Carlo Lwanga e compagni: giovani eroi uccisi in odio alla fede

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Santi Carlo Lwanga e 12 compagni - Preghiera - giugno 3

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