Eduardo Verástegui, noto attore e modello di successo, ha recentemente annunciato di aver vissuto una conversione alla fede cristiana cattolica. Questa scelta ha portato l’attore a condividere pubblicamente il suo percorso spirituale attraverso i canali online. La sua decisione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, che seguono con interesse i cambiamenti nella sua vita privata e professionale.

Nel pieno del successo come attore e modello, Eduardo Verástegui ha vissuto una folgorante conversione alla fede cristiana cattolica che lo rende attivo anche sul web. Attore, modello e produttore cinematografico, Eduardo Verástegui è un volto noto non solo nel suo Messico, ma in varie parti del mondo e anche in Italia, che frequenta abbastanza spesso. Inoltre, è anche il popolo del web che lo conosce: attivo sui social ha una grande popolarità e un vasto numero di followers in qualità di influencer cattolico. Affascinante e dallo sguardo magnetico, ciò che colpisce nella vita di questo anchorman è la sua conversione che lo ha reso, ormai diversi anni fa, un uomo nuovo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Eduardo Verástegui: modello e attore di successo, la sua radicale conversione a Cristo

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