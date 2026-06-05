Arezzo ha ospitato l’avvio della settima edizione di Officine Social Movie, il festival dedicato ai cortometraggi, all’innovazione e ai temi sociali. La manifestazione si è aperta con una cerimonia che ha visto la partecipazione di attori, registi e pubblico. Durante l’evento, si sono svolti incontri e proiezioni di film brevi, con un focus sulle nuove frontiere del cinema sociale.

AREZZO – Entra nel vivo la settima edizione di Officine Social Movie, il festival dedicato al cinema breve, all’innovazione e ai temi sociali. Domenica (7 giugno) il Cinema Eden si trasformerà in uno spazio di incontro vivo tra autori, professionisti del settore e pubblico, con un ricco programma di appuntamenti a ingresso libero. L’evento rappresenta un’importante occasione per analizzare l’evoluzione della cinematografia contemporanea. Per la seconda giornata di Officine Social Movie ad Arezzo: Paolo Sassanelli ospite sarà il momento centrale della serata a partire dalle 20. Il noto attore, regista e sceneggiatore riceverà la m enzione speciale del festival per SofIA, cortometraggio in concorso che affronta in modo originale il tema dell’intelligenza artificiale e delle sue implicazioni umane. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Officine Social Movie ad Arezzo: Paolo Sassanelli e le nuove frontiere del cinema

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