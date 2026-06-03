officine social movie nel segno del fumetto italiano sabato 6 giugno al cinema eden di arezzo

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si svolgerà presso il Cinema Eden di Arezzo un evento dedicato al fumetto italiano. L'iniziativa si concentrerà sulla presentazione di opere, autori e tematiche legate a questo settore. L’intera giornata sarà dedicata a approfondimenti e attività legate al mondo del fumetto, con particolare attenzione ai contenuti social e culturali. La manifestazione si rivolge a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, senza prevedere partecipazioni di figure pubbliche o istituzionali.