Officine Social Movie nel segno del fumetto italiano sabato 6 giugno al Cinema Eden di Arezzo
Sabato 6 giugno si svolgerà presso il Cinema Eden di Arezzo un evento dedicato al fumetto italiano. L'iniziativa si concentrerà sulla presentazione di opere, autori e tematiche legate a questo settore. L’intera giornata sarà dedicata a approfondimenti e attività legate al mondo del fumetto, con particolare attenzione ai contenuti social e culturali. La manifestazione si rivolge a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, senza prevedere partecipazioni di figure pubbliche o istituzionali.
Arezzo, 3 giugno 2026 – Sarà una giornata interamente dedicata al fumetto italiano, ai suoi protagonisti e alla sua capacità di raccontare il presente, quella che inaugurerà sabato 6 giugno, presso il Cinema Eden di Arezzo, la settima edizione di Officine Social Movie, il festival a cura di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura che attraverso cinema, arte e nuove forme espressive promuove riflessioni sui temi sociali contemporanei. Un'apertura che sceglie di mettere al centro un linguaggio vicino alle nuove generazioni e che, per molti aspetti, condivide con il cortometraggio caratteristiche fondamentali: la capacità di. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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