Office Romance
Jennifer Lopez e Brett Goldstein interpretano due colleghi che sviluppano una relazione segreta sul lavoro. La commedia mostra come una liaison nascosta tra due dipendenti si complichi man mano che i sentimenti prendono il sopravvento. La narrazione si concentra sulle situazioni divertenti e sui guai causati dall’aver nascosto il rapporto, con scene ambientate nell’ambiente di ufficio.
Jennifer Lopez e Brett Goldstein sono i protagonisti di questa commedia romantica ammiccante sulla relazione segreta che nasce tra due stacanovisti in ufficio e sui guai in cui finiscono quando iniziano a pensare con il cuore. 🔗 Leggi su Today.it
Office Romance Trailer (2026)
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Durante la première del film Office Romance a New York i due sono apparsi insieme tra sorrisi e atteggiamenti affiatati #JenniferLopez #BrettGoldstein x.com