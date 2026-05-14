A distanza di ben quattro anni dall’ultima volta, Jennifer Lopez sta per fare ritorno nel suo habitat naturale. Quello che ha contribuito a regalarle la fama a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila: stiamo ovviamente parlando dell’universo roseo e sognante delle commedie romantiche, che la vedrà nuovamente nelle vesti della tipica protagonista alle prese con i propri travagliati sentimenti. All’uscita su Netflix di Office Romance, così si chiama la rom-com con Brett Goldstein come oggetto del suo interesse amoroso, manca sempre meno e, come da consolidata tradizione, il periodo promozionale è iniziato. Ecco infatti la star pizzicata per le strade della Grande Mela, a catalizzare l’attenzione mediatica internazionale senza il minimo sforzo apparente a partire dall’uscita del Four Seasons Hotel. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez, l’inaspettato power dressing con pelliccia a New York per Office Romance

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