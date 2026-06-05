Office Romance | Jennifer Lopez torna alla commedia romantica ma la scintilla non scocca…

Jennifer Lopez è tornata a interpretare una commedia romantica, un ruolo che l’ha resa famosa negli anni 2000. La sua presenza nel film è stata annunciata, ma le prime reazioni critiche indicano che la chimica tra i protagonisti non ha convinto pienamente. La pellicola vede Lopez in un ruolo che si discosta da quelli recenti, ma l’accoglienza del pubblico e della critica è stata mista. La produzione è ancora in fase di distribuzione, senza annunci di ulteriori dettagli.

Jennifer Lopez torna al genere che più di ogni altro ha contribuito a renderla una star nei primi anni Duemila. Con Office Romance, nuova commedia romantica targata Netflix, l’attrice interpreta una potente amministratrice delegata che si ritrova coinvolta in una relazione proibita con uno dei suoi dipendenti. Sulla carta gli ingredienti sembrano quelli giusti: una coppia improbabile, ambientazione aziendale, tensione sentimentale e un pizzico di ironia adulta. Il risultato finale, però, è molto meno coinvolgente del previsto. Nonostante il carisma della protagonista e qualche momento riuscito, il film fatica a trovare la giusta alchimia e si adagia troppo spesso sui cliché del genere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Jennifer Lopez Ritorna alle Commedie Romantiche con 'Office Romance'

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