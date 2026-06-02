G iugno 2026 su Netflix si apre con un mix di documentari, commedie romantiche e grandi ritorni seriali. Tra le novità più attese c’è Michael Jackson: Il verdetto, docuserie che ripercorre il celebre processo del 2005 contro la popstar, attraverso testimonianze dirette e materiali d’archivio. Spazio poi alla commedia sentimentale con Office Romance. Jennifer Lopez interpreta una severa manager la cui vita viene sconvolta da una relazione proibita con un collega. Grande attenzione anche alle produzioni italiane più amate dal pubblico. Mare Fuori 6 arriva su Netflix dopo il successo su RaiPlay e Rai 2, riportando al centro Rosa Ricci e i giovani detenuti dell’IPM di Napoli tra conflitti, vendette e desiderio di redenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla docuserie sul processo del 2005 a Michael Jackson per abusi su minori alla commedia Office Romance con Jennifer Lopez

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IL LATO OSCURO DI MICHAEL JACKSON E DEL SUO FILM

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Netflix annuncia una docuserie su Michael Jackson, in uscita il 3 giugno: si concentrerà sulle accuse di molestie e sul processo al cantante. x.com

Netflix rivedrà il processo per abuso sessuale infantile di Michael Jackson in una docuserie reddit

Michael Jackson, una nuova docuserie racconterà il processo del 2005'Michael Jackson: The Verdict' riprenderà la storia dopo il biopic 'Michael' e riesaminerà entrambe le versioni del procedimento giudiziario in cui il Re del Pop fu assolto dalle accuse di abusi su mi ... rollingstone.it

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