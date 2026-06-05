Office Romance | il nuovo e bollente film romantico con Jennifer Lopez è su Netflix

È una commedia romantica bollente, ha come protagonista Jennifer Lopez ed è pronta a diventare la vostra nuova ossessione su Netflix, soprattutto se amate i film d'amore (un po' piccanti). Parliamo di “Office Romance”, il nuovo film romantico della piattaforma di streaming che vede come. 🔗 Leggi su Today.it

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Durante la première del film Office Romance a New York i due sono apparsi insieme tra sorrisi e atteggiamenti affiatati #JenniferLopez #BrettGoldstein x.com

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