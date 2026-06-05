Un consigliere comunale ha rivolto parole offensive al presidente della Repubblica. Walter Verini ha chiesto alla destra di condannare le dichiarazioni, ritenendole inaccettabili. La replica è stata che si trattava di critiche politiche e non di offese personali. Nessuna ulteriore comunicazione è stata diffusa sui contenuti specifici delle frasi rivolte al presidente. La questione ha suscitato reazioni da diverse parti politiche senza che siano state annunciate azioni legali.

AMELIA "Walter Verini chiedeva alla destra di prendere le distanze dalle frasi rivolte al presidente Mattarella dal consigliere comunale Dino Settimi. Parole sbagliate, inopportune, dalle quali lo stesso Settimi ha già preso le distanze, presentando pubblicamente le proprie scuse e su quale è intervenuto il sindaco in prima persona nel prendere le distanze. Ma prima di salire in cattedra, Verini dovrebbe forse guardare anche in casa propria". Così Laura Pernazza, consigliera regionale di Fi ed ex sindaca. "Il capolista del Patto Avanti di Amelia, espressione della sinistra e del M5S, Marco Monzi, leader locale M5S e già candidato alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Offese a Mattarella anche da sinistra". La replica: "Solo critiche politiche"

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