Bruno Vespa replica alle critiche dopo la sfuriata in diretta | Da Provenzano la più grave delle offese

Dopo le polemiche scatenate da una discussione in diretta televisiva, Bruno Vespa ha deciso di rispondere alle accuse rivoltegli in seguito a un suo scontro con il deputato del Pd. La lite si è verificata durante una trasmissione televisiva, quando Vespa ha rivolto parole forti al politico, suscitando reazioni di sdegno e critiche pubbliche. Vespa ha commentato la vicenda e ha dichiarato di aver subito l’offesa più grave da parte di Provenzano.

Bruno Vespa replica alle critiche dopo la sfuriata in diretta tv contro il deputato del Pd Giuseppe Provenzano. In una nota inviata all’Ansa, il giornalista e conduttore di Porta a Porta ha dichiarato: “Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto, dalle origini, della par condicio costantemente la sua forse stupida religione (In questa stagione il Pd è da noi numericamente presente più di ogni altro partito). Ma comprendo perfettamente il disagio dei componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai. Abituati nella televisione d’oggi a non avere quasi dappertutto controparte se non talvolta in misura simbolica, capisco che... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Bruno Vespa replica alle critiche dopo la sfuriata in diretta: “Da Provenzano la più grave delle offese” Bruno Vespa e la sfuriata con Provenzano a Porta a Porta: “Da lui la più grave offesa”Roma, 10 aprile 2026 – Scatto d’ira del giornalista e conduttore Bruno Vespa, ieri davanti alle telecamere di Porta a Porta, dopo una battuta del... Scontro con Provenzano a Porta a Porta, Vespa: “Da lui più grave delle offese”(Adnkronos) – "Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costantemente la sua forse stupida... Temi più discussi: Striscia la notizia: Milo Infante lancia un guanto di sfida a Bruno Vespa: Restate su Rai 2 Video; Milo Infante e Bruno Vespa, la polemica continua con l'invito ai telespettatori di Rai 2 a restare su Rai 2; Infante-Vespa, lo scontro continua dietro le quinte: Sorpreso e infastidito. Il clima (nerissimo) in Rai; Striscia la notizia: Giletti si scaglia contro i vertici Rai Video. Bruno Vespa replica alle critiche dopo la sfuriata in diretta: Da Provenzano la più grave delle offeseBruno Vespa replica alle critiche dopo la sfuriata in diretta tv contro il deputato del Pd Giuseppe Provenzano. In una nota inviata all’ Ansa, il giornalista e conduttore di Porta a Porta ha dichiarat ... tpi.it Bruno Vespa furioso con Provenzano che scherza su sua parzialità: Non glielo consento, stia zittoDurante la puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera, Bruno Vespa si è infuriato con Giuseppe Provenzano. Il deputato del Partito Democratico era stato appena ripreso dal conduttore per a ... repubblica.it Insultare Bruno Vespa in diretta francamente è una caduta di stile che non ci saremmo aspettati da un autorevole esponente del Pd. I dati sulle presenze a Porta a Porta e la storia professionale di Bruno Vespa dimostrano un equilibrio che è evidentemente m x.com Bruno Vespa furioso nello studio di Porta a Porta contro Peppe Provenzano del Pd. Il giornalista reagisce a una battuta del dem e perde completamente le staffe in studio: “Stai zitto”, gli urla. Immediate le reazioni del Partito democratico per la reazione “inacce - facebook.com facebook