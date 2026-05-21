Ponte per Landini utile solo a unire le mafie e Germanà replica | Offese a siciliani e calabresi
Il dibattito sul ponte si riaccende con le dichiarazioni del segretario nazionale della Cgil, che ha accusato l’opera di favorire le mafie. La sua posizione è stata riportata da diverse agenzie di stampa e ha suscitato reazioni di risposta da parte di alcuni rappresentanti delle regioni interessate. Uno di loro ha commentato che le parole sono offensive nei confronti dei siciliani e calabresi, sottolineando come l’accostamento tra il progetto e le attività criminali sia considerato infondato. La polemica ha portato a nuove discussioni pubbliche su temi di pubblica utilità e legalità.
Torna in auge l'accostamento Ponte-Mafia. Il segretario nazionale Cgil Maurizio Landini, in una dichiarazione riportata da Adnkronos, ha espresso la propria contrarietà all'opera aggiugendo che "è un modo per continuare a cacciare via dei soldi e, come ha detto Don Luigi Ciotti, forse l'unica. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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