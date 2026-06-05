L’attrice Odessa A’zion ha dichiarato che i film devono provocare disagio, sostenendo che il cinema ha il compito di rappresentare la realtà. Recentemente, è passata da interprete di film indipendenti a protagonista di Marty Supreme, segnando un passo importante nella sua carriera.

Questo articolo su Odessa A’zion è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Incontriamo Odessa il giorno dopo la cerimonia: dal gala della sera precedente a questo salotto illuminato dal sole del pomeriggio, poco è cambiato. La giovane attrice indossa sempre abiti maschili, con giacca e pantaloni di qualche taglia più grandi che la rendono ancora di più il simbolo di una generazione cresciuta in un mondo che non riesce proprio a capire i contorni e i confini delle sue infinite domande. Volto del cinema indipendente e infine co-star insieme a Timothée Chalamet in Marty Supreme, Odessa si è ritagliata un posto d’onore tra i nuovi talenti in grado di dare un volto e una voce alla Generazione Z e alle sue sfumature imperfette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Odessa A’zion: «I film hanno il potere di fare sentire le persone a disagio, e penso sia giusto. Il cinema ha il compito di mostrarci il mondo per quello che è»

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ODESSA AZION BEING EYED TO PLAY ROGUE IN MCU X-MEN!

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