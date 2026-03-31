L'attrice di una soap opera italiana ha condiviso per la prima volta l’esperienza dell’anno trascorso tra terapie e recitazione. Durante la lotta contro una malattia, ha continuato a lavorare per mantenere la routine e sostenere il suo stato d’animo. Ha anche affermato che la prevenzione le ha salvato la vita e ha commentato sul dolore che i genitori devono affrontare nel proteggere i figli.

Come mai ha scelto di rompere il silenzio e raccontare un lato così privato di sé? «L'ho fatto adesso perché, fortunatamente, è passato, anche se continuo a essere sotto controllo. A convincermi è stata Daniela Ioia con l'obiettivo di dare visibilità a un'iniziativa dedicata alla prevenzione, ma mai avrei pensato di attirare così tanta attenzione. Ho, però, fatto tutto molto volentieri perché credo e sostengo la prevenzione da sempre. Da quando ero ragazzina mi sono sempre controllata, e ho ritenuto giusto dirlo perché solo questo mi ha permesso di prendere il tumore in tempo». In quell'occasione ha detto che la prevenzione è un atto d 'amore verso sé stessi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luisa Amatucci: «Ho recitato in Un posto al sole mentre affrontavo la chemio perché lavorare mi aiutava a credere di potercela fare. La prevenzione mi ha salvata: oggi sto bene ma penso che non sia giusto proteggere i figli dal dolore»

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