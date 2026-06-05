Oddio fa impressione Cher ricompare a 80 anni dopo mesi di oblio | com’è diventata tutti sconvolti
A ottant’anni, Cher è tornata pubblicamente dopo mesi di assenza, attirando l’attenzione di pubblico e media. La cantante e attrice è apparsa in pubblico, mostrando un aspetto che ha suscitato sorpresa tra i presenti. La sua presenza ha generato reazioni di stupore e curiosità, considerando l’età e i cambiamenti fisici rispetto al passato. La sua apparizione ha fatto discutere sui social e tra gli spettatori, senza che siano stati annunciati dettagli sul motivo del suo ritorno.
A ottant’anni continua a sorprendere il mondo dello spettacolo con una presenza scenica che sembra sfidare il tempo. L’ultima apparizione pubblica della leggendaria Cher ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, grazie a un look raffinato e a un volto apparso incredibilmente luminoso durante una nuova campagna pubblicitaria dedicata alla bellezza dei capelli. L’artista è stata scelta come volto della nuova iniziativa di Garnier per promuovere il prodotto Garnier Fructis Diamond Sleek Spray. Al suo fianco compare la giovane attrice Xochitl Gomez, vent’anni, con la quale condivide un cortometraggio pubblicitario pensato per presentare alle nuove generazioni l’iconico stile che da decenni identifica la cantante: il celebre “Cher Hair”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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