L’effetto Cher | gli 80 anni di un mito

Il 20 maggio segna il compleanno di una celebre artista musicale che ha raggiunto gli 80 anni. La cantante è considerata un’icona di emancipazione e empowerment femminile, ed è nota per aver influenzato generazioni con la sua musica e la sua presenza scenica. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi successi e trasformazioni che l’hanno resa un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. La figura di questa artista rappresenta un esempio di longevità e di capacità di rinnovarsi nel tempo.

L’effetto Cher, definizione coniata dagli addetti ai lavori a fine anni Novanta (e che segna l’inizio dell’era autotune), è il sinonimo di un vero uragano a sette notte che si è abbattuto su di noi, in maniera positiva si intende. Un tornado musicale che, attraversando epoche e decenni, si rigenera ancora oggi, 20 maggio, il giorno del suo 80esimo compleanno. Uragano è un termine assolutamente azzeccato per definire un’artista a 360° come Cher (all’anagrafe Cheryl Sarkisian), non tanto per la quantità dei dischi venduti (più di 100 milioni), ma quanto per la presenza longeva e l’impatto, anche sociale, che ha avuto nelle nostre vite. Dove la sua voce potente e carismatica – e perfettamente riconoscibile – è arrivata come un sollievo alle orecchie di tante donne, innamorate della sua figura. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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