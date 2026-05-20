Cher compie 80 anni | la povertà l’orfanotrofio la dislessia e tutti gli uomini che non sono riusciti a starle dietro

Cher compie 80 anni: la sua vita è stata segnata da diverse sfide, tra cui un’infanzia povera e il soggiorno in un orfanotrofio. Ha affrontato anche la dislessia, che ha influenzato il suo percorso. Durante la sua carriera ha avuto un legame importante con Sonny Bono, suo compagno e collaboratore. La cantante e attrice ha raggiunto traguardi notevoli nel mondo dello spettacolo, distinguendosi come una delle artiste più longeve e riconosciute del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui