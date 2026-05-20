Cher compie 80 anni | la povertà l’orfanotrofio la dislessia e tutti gli uomini che non sono riusciti a starle dietro
Cher compie 80 anni: la sua vita è stata segnata da diverse sfide, tra cui un’infanzia povera e il soggiorno in un orfanotrofio. Ha affrontato anche la dislessia, che ha influenzato il suo percorso. Durante la sua carriera ha avuto un legame importante con Sonny Bono, suo compagno e collaboratore. La cantante e attrice ha raggiunto traguardi notevoli nel mondo dello spettacolo, distinguendosi come una delle artiste più longeve e riconosciute del settore.
Cher nasce ad El Centro in California, da John Sarkisian, un rifugiato armeno che lavorava come camionista e da Jakie Jean Crouch, aspirante attrice e modella di origine anglo-irlandese, tedesca e cherokee. Dopo il divorzio dei suoi genitori, la cantante si scontra con la povertà. La madre si risposa più volte e, dal successivo matrimonio con Gilbert LaPierre, un banchiere, Cher riceve per decisione del giudice il secondo cognome. Al liceo si distingue già per un atteggiamento anticonformista: durante la pausa pranzo intrattiene i compagni cantando, lasciandoli spesso sorpresi con i suoi look audaci, come il celebre top con l’ombelico scoperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Cher - All Or Nothing (Cher - The Farewell Tour, 11/08/2002)
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Se davvero vuoi qualcosa puoi trovare il modo di farla accadere. Compie oggi 80 anni una vera e propria leggenda! Cantautrice, attrice, produttrice, conduttrice, icona, premio Oscar per Stregata dalla luna e artista a 360°. Auguri a Cherilyn Sarkisia facebook
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