L'Associazione Italiana Medici Oculisti fornisce indicazioni su come proteggere gli occhi durante le attività sportive all'aperto. Si consiglia di indossare occhiali protettivi per schermare pollini, smog e vento, e di evitare di allenarsi in condizioni di forte inquinamento o alta concentrazione di pollini. È importante lavare gli occhi con acqua pulita dopo l'attività e consultare un medico in caso di irritazioni persistenti.

Con la bella stagione tornare a correre, pedalare o allenarsi all’aperto è uno dei modi migliori per rimettersi in movimento. Ma per chi soffre di allergie oculari, questa sana abitudine può provocare qualche fastidio. Questo articolo nasce da un approfondimento di Medikea per Gazzetta Active dedicato a un problema molto comune tra chi pratica sport outdoor: occhi rossi, prurito, lacrimazione e fastidio alla luce. A provocare questi fastidi non sono solo i pollini. Anche smog, polveri sottili, ozono, fumo e aria indoor possono peggiorare i sintomi della congiuntivite allergica, soprattutto quando l’esposizione si somma all’attività fisica all’aperto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Occhi allergici e sport all’aria aperta: come proteggersi da pollini, smog e vento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Athletes Don't Realize Their Allergies Are Sabotaging Them

Notizie e thread social correlati

Occhi rossi dopo lo sport all’aperto? Come proteggerli da pollini e smogDopo attività sportive all'aperto, molte persone notano occhi rossi, irritati e lacrimanti.

Sport all'aria aperta, 5 eventi di primavera da non perdere in Emilia-RomagnaIn Emilia-Romagna si svolgono cinque eventi primaverili dedicati allo sport all'aria aperta.

I consigli dell'Associazione Italiana Medici Oculisti per proteggere la vista e allenarsi in sicurezza anche all’apertoI consigli dell'Associazione Italiana Medici Oculisti per proteggere la vista e allenarsi in sicurezza outdoor in caso di occhi allergici e spesso rossi. gazzetta.it

Occhi rossi e prurito: cosa fare se pollini, smog e fumo peggiorano i sintomi?In primavera, quando si parla di occhi allergici, si pensa subito ai pollini. Ma non sono gli unici responsabili. Smog, polveri sottili, aria indoor, fumo di sigaretta e perfino sigarette elettroniche ... repubblica.it