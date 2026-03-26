In Emilia-Romagna si svolgono cinque eventi primaverili dedicati allo sport all'aria aperta. La stagione vede il ritorno di maratone, granfondo di ciclismo e tornei di tennis con giocatori di livello internazionale. Questi appuntamenti coinvolgono numerosi partecipanti e attirano pubblico da diverse regioni, offrendo una panoramica delle competizioni più rilevanti in programma nella regione.

In Emilia-Romagna, si sa, lo sport è una vocazione, tant’è che l’amministrazione ha presentato, già all’inizio dell’anno, un piano che supera i 100 appuntamenti sportivi complessivi, distribuiti lungo l’intero territorio per tutto il 2026. Il programma unisce competizioni di richiamo internazionale, eventi federali di alto livello e manifestazioni capaci di raccontare al meglio le comunità che le ospitano, accanto a iniziative di sport paralimpico e inclusivo. E la primavera, con i suoi primi tepori e le ore di luce protratte più a lungo - grazie all’atteso ritorno dell’ora legale - invoglia a trascorrere più tempo all’aria aperta e a muoversi di più, dopo il lungo “letargo” invernale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport all'aria aperta, 5 eventi di primavera da non perdere in Emilia-Romagna

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