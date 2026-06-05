Dopo attività sportive all'aperto, molte persone notano occhi rossi, irritati e lacrimanti. La causa principale è l'esposizione a pollini e smog, che possono aggravare fastidi oculari. La pratica di corsa, ciclismo o allenamenti all'aperto può portare a questi sintomi, specialmente in presenza di allergie o inquinamento elevato. Per proteggere gli occhi, si consiglia di usare occhiali da sole e di evitare di toccarsi gli occhi con le mani sporche.

Corsa, bici e allenamenti outdoor possono aumentare irritazione, prurito e lacrimazione. In questo video di Medikea per Gazzetta Active, Alessandra Balestrazzi, presidente dell'Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO), spiega quali segnali non sottovalutare e i gesti utili per proteggere gli occhi prima, durante e dopo l’attività fisica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Occhi rossi dopo lo sport all’aperto? Come proteggerli da pollini e smog

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Qui i poveri vivono meglio dei ricchi. Il segreto della felicità della Costa Rica

Notizie e thread social correlati

Allergie primaverili: come proteggere gli occhi dai pollini e polvereDurante la primavera, molte persone soffrono di allergie agli occhi causate da pollini e polvere.

Pasquetta all’aperto? Attenzione alle allergie: previsto picco dei pollini (+25%)Per la giornata di Pasquetta, le condizioni meteorologiche favoriscono uscite all'aperto e picnic, con temperature che indicano un inizio di...

Argomenti più discussi: Gianluigi, morto lavorando, e il dolore della sorella: Pensavo saremmo invecchiati insieme; Vasco a Ferrara, l’arrivo in elicottero e il rebus per l’alloggio; De Rossi, spunta l’ipotesi Bologna: è corsa a due con Di Francesco. Ma quella clausola col Genoa…; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: occhi all'estero, piacciono Rengifo e Foe Ondoa.

[COS:R] I miei giocatori continuano a rivelare la loro profezia di Madam Eva a sconosciuti — e ora un ratto dagli occhi rossi li ha sentiti. Cosa faresti? reddit