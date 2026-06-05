L’estremo difensore sloveno dell’Atletico Madrid, Oblak, è stato accostato alla Juventus come possibile rinforzo per la porta. Tuttavia, un problema legato all’alto ingaggio dell’atleta rende difficile l’operazione. Attualmente, i bianconeri stanno considerando alternative come Dibu Martinez e Vicario. La trattativa non ha ancora trovato una soluzione concreta a causa delle richieste salariali dell’estremo difensore. Nessun accordo è stato ancora raggiunto tra le parti coinvolte.

di Luca Fioretti L’ingaggio faraonico allontana Oblak dai bianconeri: in corsa per il ruolo restano solamente il Dibu Martinez e Vicario. Le ultimissime. Il fittissimo filo diretto di mercato tra la Juventus e l’ Atletico Madrid continua a regalare importanti aggiornamenti sulle strategie della Continassa. Durante i recenti colloqui tra le due dirigenze, incentrati principalmente sulle trattative per il riscatto di Nico Gonzalez da parte dei madrileni e sull’interesse juventino per il centravanti Alexander Sørloth, è emerso anche un clamoroso intreccio per la porta. Tra i nomi trattati nel vertice c’è infatti quello di Oblak, che la Juventus gradirebbe particolarmente per blindare il proprio reparto arretrato e accontentare le richieste di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Oblak Juventus, è lo sloveno dell’Atletico l’ultimissima idea per la porta! C’è un ostacolo che complica l’affare

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