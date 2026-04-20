Ederson alla Juventus? Si complica la pista Atletico | svelata la richiesta dell’Atalanta

La trattativa per portare il portiere brasiliano alla Juventus si complica, poiché l’Atletico Madrid ha recentemente indicato una richiesta specifica per il trasferimento. Nel frattempo, l’Atalanta ha comunicato le condizioni necessarie per la cessione di un centrocampista brasiliano, rendendo più complesso il quadro delle operazioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione, con diverse squadre coinvolte e vari dettagli ancora da definire.

per lasciar partire il centrocampista brasiliano. Sul suo canale YouTube Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Ederson, centrocampista in uscita dall’ Atalanta che piace molto anche alla Juventus e in particolare a Luciano Spalletti. Il suo trasferimento all’Atletico Madrid sembrava vicino ma la pista si è complicata. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Così Romano: « Voglio partire da un giocatore che sarà certamente protagonista del mercato estivo, Ederson, centrocampista dell’Atalanta, scadenza di contratto nel giugno 2027. Insomma, un’opportunità iimportante, uno dei centrocampisti migliori del nostro campionato, non ha vissuto la sua miglior stagione, ma tutti conosciamo il valore di Ederson.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson alla Juventus? Si complica la pista Atletico: svelata la richiesta dell’Atalanta Notizie correlate Ederson Juventus, si complica la pista per il centrocampista brasiliano? Questa big italiana si è inserita nella corsa al giocatore dell’Atalantadi Francesco SpagnoloEderson Juventus, il brasiliano resta un obiettivo non semplice da raggiungere. Juventus punta Ederson dell’Atalanta, nonostante l’accordo con l’Atletico Madrid.Juventus punta Ederson dell’Atalanta, nonostante l’accordo con l’Atletico Madrid. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calciomercato Juventus – Dopo Spalletti c’è il si di Alisson. E Ederson…; Atalanta - Juventus (0-1) Serie A 2025; Due mosse tattiche, due tiri, un gol: Juve, analisi di un colpo da Champions; Colpo Ederson in Serie A, si stringe: va a lottare per lo scudetto. Juventus punta Ederson dell’Atalanta, nonostante l’accordo con l’Atletico Madrid.MUNICH, GERMANIA – 18 MARZO: Ederson dell’Atalanta osserva durante il match di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Atalanta BC, presso la ... napolipiu.com Juventus, si avanza per Alisson e si tratta per EdersonLa Juve vuole ridisegnare alcuni suoi reparti. In porta il nome di Alisson è sempre più concreto, mentre per il centrocampo spunta Ederson. juvenews.eu Ederson all'Atletico Madrid si complica Ecco la richiesta dell'Atalanta - facebook.com facebook #Romano: " #Ederson, l' #Atalanta chiede 45 mln di euro: frenata nella trattativa con l' #Atletico. L' #Inter..." x.com