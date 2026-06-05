Il cuoco ucraino di 33 anni condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso e fatto a pezzi un collega a Spoleto. La sentenza è arrivata meno di un anno dopo l’omicidio, di cui si è dichiarato reo confesso. La vittima è stata trovata smembrata e abbandonata in diverse zone della città. Il giudice ha riconosciuto l’omicidio volontario e premeditato. La condanna è stata emessa in primo grado.

Condannato alla pena di 30 anni di reclusione. A meno di un anno dai fatti arriva la sentenza di primo grado per Dmytro Shuryn, il cuoco 33enne ucraino, reo confesso dell’ omicidio dell’amico collega Obi. Ad emetterla, ieri in tarda mattinata, è stata la Corte d’Assisse di Terni, presieduta dal giudice Simona Tordelli. La pubblica accusa nella precedente udienza aveva richiesto l’ergastolo e 18 anni di isolamento per l’imputato, accusato dei reati di omicidio volontario aggravato da futili motivi, vilipendio ed occultamento di cadavere. La difesa era rappresentata dall’avvocato Donatella Panzarola. La Corte ha escluso l’aggravante dei futili motivi e non ha riconosciuto le attenuati generiche condannando il 33enne anche a un risarcimento di oltre 400mila euro (200mila ai genitori, 70mila per ogni sorella e 50mila alla nonna). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obi, ucciso e fatto a pezzi a Spoleto ll reo confesso dell’omicidio condannato a trent’anni di carcere

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Obi ucciso e fatto a pezzi, assassino condannato a 30 anni: la sentenza

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Aggiornamento: il mio personaggio è stato ucciso reddit