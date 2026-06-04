Un uomo condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio di un collega a Spoleto. L’accusato ha nascosto i resti in tre diverse zone. La difesa ha chiesto l’attenuante della provocazione durante il processo. La corte ha stabilito la condanna dopo aver ascoltato le testimonianze e analizzato le prove presentate. La sentenza è stata comunicata alla fine dell’udienza.

Come ha fatto l'assassino a nascondere i resti in tre zone diverse? Perché la difesa ha chiesto l'attenuante della provocazione durante il processo? Cosa è successo esattamente durante lo scontro per il debito di 150 euro? Quali dettagli hanno dimostrato la lucidità dell'imputato dopo l'omicidio??? In Breve Il movente riguarda un debito non restituito di 150 euro tra i due colleghi. Shuryn ha smembrato il corpo di Obi e disperso i resti in tre sacchi. La difesa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spoleto, omicidio Obi: 30 anni di carcere per l’ex collega

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Omicidio Bala Sagor, Shuryn in aula in lacrime: Obi era un amico. Chiedo scusa alla famiglia

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