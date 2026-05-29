Omicidio Flavia Mello | condanna a 16 anni e 8 mesi per il reo confesso

Il gup del Tribunale di Pisa ha condannato a 16 anni e 8 mesi di reclusione Kristian Emanuele Nannetti, reo confesso dell’omicidio di Flavia Mello Agonigi. La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato. La condanna riguarda il reato di omicidio volontario. La decisione è stata comunicata dopo la discussione in aula. La sentenza si basa sulle prove presentate durante il procedimento.

Si è chiuso con una sentenza di condanna il processo a carico di Kristian Emanuele Nannetti per l'omicidio di Flavia Mello Agonigi: 16 anni e 8 mesi di reclusione sono stati comminati dal gup del Tribunale di Pisa, ad esito del rito abbreviato. Disposto per la parte civile, il compagno che per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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