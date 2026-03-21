Serie A | Napoli vittorioso a Cagliari Udinese con il blitz a Marassi contro il Genoa

Nella 30esima giornata di Serie A, il Napoli ha ottenuto una vittoria a Cagliari, mentre l'Udinese ha conquistato tre punti a Marassi contro il Genoa. Entrambi gli incontri si sono svolti in trasferta e si sono conclusi con i successi delle squadre ospiti, segnando l'apertura della giornata con due anticipi.

La 30esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio si è aperta, in questo venerdì 20 marzo, eccezionalmente con due anticipi, che hanno visto le squadre in trasferta andare a imporsi in entrambi i casi. Porta a casa la posta massima il Napoli che, nella gara delle 18.30, si impone in Sardegna contro il Cagliari con il punteggio di 0-1, grazie al gol in apertura messo a referto da Scott McTominay. Una rete che basta agli uomini di Conte per scavalcare momentaneamente il Milan (62 a 60) al secondo posto e accorciare sull’Inter (68), ora distante soltanto 6 punti. Fa altrettanto l’Udinese, che a Marassi si impone 0-2 contro il Genoa.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Serie A: Napoli vittorioso a Cagliari, Udinese con il blitz a Marassi contro il Genoa Articoli correlati Napoli, vittoria al cardiopalma a "Marassi" contro il Genoa: rigore decisivo di HojlundGenoa - Napoli 2-3 Marcatori: 3'pt (rig) Malinovskyi, 20'pt e 50'st (rig) Hojlund, 21'pt McTominay, 12'st Colombo Genoa (3-5-2): Bijlow 6;... Genoa-Napoli, esame a Marassi: Conte sfida l’emergenza infortuni contro il Grifone di De RossiSenza il capitano Di Lorenzo, i partenopei cercano punti Champions nella tana di un Genoa ferito ma propositivo. Una raccolta di contenuti su Serie A Napoli vittorioso a Cagliari... Temi più discussi: Quote di valore: le scommesse long shot per la vittoria di Serie A e Ligue 1; Scelta clamorosa, l'ex Napoli è finito fuori rosa: la decisione del club lascia spiazzati; Udinese 0-1 Juventus | Il commento: rammarico e poche occasioni; Udinese 0-1 Juventus | Il commento: rammarico e poche occasioni. Napoli in rimonta, Lecce bello solo a metà: al Maradona è 2-1I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Napoli-Lecce valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it Serie A, Genoa-Udinese 0-0 dopo 45’: il Grifone colpisce due traverseGenoa-Udinese 0-0 a fine primo tempo Genoa e Udinese sono sullo 0-0 alla fine del primo tempo. I padroni di casa attaccano per buona parte dei tre quarti d’ora di gioco e colpiscono due traverse. Al 2 ... msn.com SERIE A I A Genova, l'Udinese batte il Genoa 2-0 nel secondo anticipo della 30esima giornata CRONACA e FOTO I gol di Ekkelenkamp al 66' e Davis al 90'+6 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/20/serie-a-a-genova-ludinese-batte-il-g - facebook.com facebook SERIE A I In campo Genoa-Udinese CRONACA e FOTO per il secondo anticipo della 30esima giornata di campionato #ANSA x.com