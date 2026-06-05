Nuvolari in graphic novel | la velocità dipinta tra adrenalina e arte
Una graphic novel dedicata a Nuvolari cerca di catturare la sensazione di velocità durante le corse, trasmettendo l’adrenalina attraverso le immagini. La narrazione include anche aspetti della vita personale del pilota, evidenziando momenti di difficoltà e drammi vissuti fuori dalle piste. Il progetto combina elementi artistici e biografici per rappresentare sia la rapidità delle competizioni sia le sfide personali affrontate durante la carriera.
Come può un disegno trasmettere la velocità pura di una corsa?. Quali drammi personali hanno segnato la vita del Mantovano volante?. Chi ha curato la sceneggiatura cinematografica di questa graphic novel?. Dove si terrà l'evento di presentazione dell'opera di Marco D’Aponte?.? In Breve Presentazione giovedì 11 giugno 2026 ore 18 presso la libreria Liberitutti di Torino. Sceneggiatura curata dal regista Pit Formento per un taglio cinematografico. Disegni di Marco D’Aponte con formazione presso l'Accademia Albertina di Torino. Narrazione focalizzata sulle correnti automobilistiche tra gli anni '30 e '40. Beppe Mecconi presenta la graphic novel su Tazio Nuvolari presso la libreria Liberitutti giovedì 11 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Coppa Toscana, Firenze accende i motori della storia: al via la 29ª edizione tra arte, velocità e tradizioneA Firenze sta per partire la 29ª edizione della Coppa Toscana, una gara storica che si svolge dal 16 al 19 aprile.
Tutti i film di Fast and Furious ordinati per scariche di adrenalina e velocitàIl quarto film della serie Fast and Furious, diretto nel 2009 da Jason Lin, si svolge prima di Tokyo Drift, uscito nel 2006.