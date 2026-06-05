Nuvolari in graphic novel | la velocità dipinta tra adrenalina e arte

Notizia in breve

Una graphic novel dedicata a Nuvolari cerca di catturare la sensazione di velocità durante le corse, trasmettendo l’adrenalina attraverso le immagini. La narrazione include anche aspetti della vita personale del pilota, evidenziando momenti di difficoltà e drammi vissuti fuori dalle piste. Il progetto combina elementi artistici e biografici per rappresentare sia la rapidità delle competizioni sia le sfide personali affrontate durante la carriera.