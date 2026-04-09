Coppa Toscana Firenze accende i motori della storia | al via la 29ª edizione tra arte velocità e tradizione

A Firenze sta per partire la 29ª edizione della Coppa Toscana, una gara storica che si svolge dal 16 al 19 aprile. L'evento richiama appassionati di auto d'epoca e si svolge tra le strade della regione, coinvolgendo veicoli di epoche diverse. La manifestazione combina elementi di velocità, arte e tradizione, attirando pubblico e partecipanti da varie parti d’Italia. La gara si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati al grande automobilismo italiano.

Cresce l’attesa nel cuore della Toscana per uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di motori d’epoca: la 29ª Coppa Toscana, rievocazione storica che dal 16 al 19 aprile riporterà sulle strade fascino, eleganza e memoria del grande automobilismo italiano. A pochi minuti dalla presentazione ufficiale ospitata a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, il presidente del CAMET, Giuliano Bensi, ha raccontato il clima che accompagna l’evento: partecipazione ampia e interesse sempre crescente, con equipaggi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, in particolare da Francia, Svizzera e Germania. La manifestazione si conferma tra le più prestigiose del panorama nazionale, inserita nel ristretto circuito delle dieci principali rassegne ASI dedicate al motorismo storico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Coppa Toscana, Firenze accende i motori della storia: al via la 29ª edizione tra arte, velocità e tradizione Visite guidate alla Sinagoga di Firenze tra arte, storia e tradizioneLa Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze, in collaborazione con Opera Laboratori propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche, che per... Leggi anche: “Tra Peccato e Santità: l’Arte del Carnevale e della Quaresima”, racconti di arte, cibo e potere tra storia e tradizione Temi più discussi: Coppa Toscana – Tegoleto-Incisa d.t.s. 3-4; FESTA GRANDE PER L'AUDAX RUFINA! LampoMeridien sconfitto 1 a 0 e vittoria della Coppa Italia Promozione; Torneo delle Regioni U15. La Toscana sfida il Veneto: in palio c'è la finale!. Abc, a Castelfiorentino la final four di Coppa ToscanaVenerdì 3 e sabato 4 aprile il PalaBetti ospita la final four della Coppa Toscana di serie C maschile – Trofeo Alfredo Piperno. A contendersi la coppa ... gonews.it Coppa Toscana - Domani al ’Bozzi’ l’epilogo della competizione. Incisa, assalto al titolo. In finale col TegoletoSi alza questa settimana il sipario sulle prestigiose finali di Coppa Toscana Prima e Seconda categoria. Si giocheranno entrambe ... msn.com COPPA TOSCANA PROMOZIONE, VINCE L’AUDAX RUFINA. Il racconto della finale. - facebook.com facebook