Tutti i film di Fast and Furious ordinati per scariche di adrenalina e velocità

Il quarto film della serie Fast and Furious, diretto nel 2009 da Jason Lin, si svolge prima di Tokyo Drift, uscito nel 2006. La pellicola presenta scene di corse mozzafiato e inseguimenti ad alta velocità, tipici del franchise. La sequenza non segue una cronologia lineare, creando un ordine diverso rispetto alla pubblicazione dei film. La narrazione si concentra su azioni rapide e scene di adrenalina, senza una linea temporale precisa.

Fast and Furious non segue una rigorosa linea narrativa cronologia. Nel 2009, il regista Jason Lin ha deciso di ambientare il quarto film della serie, Fast and Furious, prima del suo predecessore, The Fast and the Furious: Tokyo Drift del 2006. Anche se questa scelta ha permesso a Lin di riportare in vita Han ( Sung Kang ), uno dei personaggi preferiti dai fan, ha creato una delle linee temporali più confuse nella storia dei franchise d'azione. Anche il quinto e il sesto capitolo della serie Fast sono prequel di Tokyo Drift, e poi la scena post-crediti di Fast 6 del 2011 ci ha riportato al presente con la “morte” di Han a Tokyo. I quattro film successivi (e lo spin-off Hobbs & Shaw ) hanno proseguito su quella strada post- Tokyo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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