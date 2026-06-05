Nuovo vice ai Casetti | arriva l’esperto D’Aluisio a Rimini
Il nuovo vice ai Casetti, un esperto proveniente da Roma, assumerà responsabilità specifiche nel settore. La sua formazione specialistica sarà dedicata a migliorare le pratiche di sicurezza del reparto. La sua nomina è finalizzata a rafforzare le competenze e le procedure interne, senza modificare l'organizzazione generale. La sua attività si concentrerà su aspetti pratici e tecnici, con un ruolo di supporto diretto alle operazioni quotidiane del reparto.
Quali nuove responsabilità assumerà concretamente il vice commissario ai Casetti?. Come influirà la formazione specialistica romana sulla sicurezza del reparto?. Quali competenze tecniche porta con sé il nuovo funzionario dal Salento?. Chi affiancherà D'Aluisio nelle funzioni vicarie della Casa Circondariale?.? In Breve Formazione specialistica di un anno presso la Scuola Piersanti Mattarella di Roma. Esperienza operativa maturata dal Salento attraverso tutti i ruoli del Corpo. Funzioni vicarie affidate a D'Aluisio con il benvenuto di Mercurio e Panzeca. Applicazione standard aggiornati dell'esecuzione penale nella Casa Circondariale di Rimini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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