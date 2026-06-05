Nuovo vice ai Casetti | arriva l’esperto D’Aluisio a Rimini

Notizia in breve

Il nuovo vice ai Casetti, un esperto proveniente da Roma, assumerà responsabilità specifiche nel settore. La sua formazione specialistica sarà dedicata a migliorare le pratiche di sicurezza del reparto. La sua nomina è finalizzata a rafforzare le competenze e le procedure interne, senza modificare l'organizzazione generale. La sua attività si concentrerà su aspetti pratici e tecnici, con un ruolo di supporto diretto alle operazioni quotidiane del reparto.