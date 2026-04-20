Grosseto torna l’esperto Di Iorio | nuovo vice prefetto per la Maremma

La Prefettura di Grosseto ha annunciato lunedì 20 aprile l’insediamento di Sergio Di Iorio come nuovo vice prefetto vicario. La nomina riguarda il ruolo di rappresentante dell’autorità prefettizia nella provincia della Maremma. Di Iorio prende così servizio nel suo incarico, che si aggiunge alle sue precedenti esperienze nel settore. La sua presenza mira a supportare le attività istituzionali dell’ente sul territorio.

La Prefettura di Grosseto ha ufficializzato questo lunedì 20 aprile l’insediamento di Sergio Di Iorio nel ruolo di vice prefetto vicario. Il nuovo incaricato subentra a Massimo De Stefano, il quale è stato destinato alla presidenza della commissione Territoriale di Caserta. La decisione segna un ritorno significativo di una figura che già nel 2012 aveva ricoperto le funzioni di capo gabinetto proprio presso questa sede prefettizia. Un profilo esperto tra gestione territoriale e sicurezza pubblica. Nato a Napoli il 27 marzo 1979, Di Iorio porta con sé un bagaglio tecnico consolidato, avendo completato gli studi in giurisprudenza e conseguito un master di secondo livello specifico in Amministrazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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