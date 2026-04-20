Cremona nuovo comando ai Carabinieri | arriva l’esperto Schiaffini

A Cremona, il comando della Compagnia dei Carabinieri ha un nuovo responsabile con la promozione di Gabriele Schiaffini al grado di Tenente Colonnello. La nomina porta un cambio nella guida locale delle forze dell’ordine, che continueranno a operare sul territorio con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico. La cerimonia di consegna ufficiale si è svolta nelle scorse ore, alla presenza delle autorità locali.

Il comando della Compagnia Carabinieri di Cremona vede un nuovo volto al vertice dopo la promozione di Gabriele Schiaffini al grado di Tenente Colonnello. La cerimonia di consegna delle insegne, avvenuta alla presenza del Comandante Provinciale Paolo Sambataro, segna un punto di svolta per l’ufficiale, originario di Brescia, la cui carriera si è costruita tra il rigore operativo lombardo e le missioni internazionali. Un percorso tecnico e operativo tra territorio e missioni estere. La traiettoria professionale di Schiaffini affonda le radici in una solida preparazione accademica, avendo conseguito la laurea in Informatica presso l’Università degli Studi di Verona nel 2004.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, nuovo comando ai Carabinieri: arriva l’esperto Schiaffini Notizie correlate Catanzaro, arriva l’esperto di Messina: nuovo capo AnticrimineIl comando della Divisione Anticrimine della Questura di Catanzaro cambia guida con l'arrivo del primo dirigente Vittorio La Torre, esperto operativo... Akademia Messina punta su Barbieri: l’esperto di promozioni al comandoLeonardo Barbieri assume la guida tecnica della prima squadra di Akademia Sant’Anna Messina per la stagione sportiva 2026-2027. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pizzighettone, nuova truffa con un falso SMS. I consigli dei Carabinieri per difendersi dalle insidie digitali; Carabinieri, controlli straordinari del territorio: 7 denunce e 310 persone identificate; I carabinieri denunciano un uomo per furto a Pandino, raffica di denunce a Cremona. Carabinieri, controlli straordinari del territorio: 7 denunce e 310 persone identificateI Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona hanno svolto un nuovo servizio straordinario di vigilanza sul territorio provinciale, con ... cremonaoggi.it Cremona, controlli a tappeto dei carabinieri: sette persone denunciate, più di trecento identificateI militari del Comando Provinciale hanno agito dalle 8 alle 14 di giovedì 16 aprile. Diverse persone nei guai per detenzione di stupefacenti e patenti scadute ... ilgiorno.it CANTIERE XXL per la preparazione del terreno per la semina del mais a Cremona …In queste settimane nell’areale pianura padana lombarda, il clima e’ stato particolarmente secco. Per non perdere umidità quando si prepara per la semina del mais, n - facebook.com facebook It ends goalless in Cremona #CremoneseTorino x.com