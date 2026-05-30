Nautica il marchio Bat torna nel Golfo | debutto del nuovo Bat 14

Un nuovo modello di maxi-rib, il Bat 14, è stato presentato nel Golfo, segnando il ritorno del marchio Nautica in questa zona. La gamma sarà distribuita nel Sud Italia tramite partner locali. Non sono stati annunciati dettagli sui prezzi o sulla produzione, né sulle specifiche tecniche del battello. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e dei rivenditori, senza ulteriori comunicazioni ufficiali sui piani di distribuzione o sui mercati di esportazione.

? Punti chiave Come cambierà il mercato dei maxi-rib nel Mediterraneo con questa nuova gamma?. Chi sono i partner che gestiranno la vendita nel Sud Italia?. Perché il design del nuovo Bat 14 richiama l'estetica di un supereroe?. Quali nuovi modelli svilupperà Corrado Rizzardi dopo il debutto del Bat 14?.? In Breve Presenti al Circolo Canottieri Napoli l'architetto Gianluca Caputi e lo scrittore Maurizio de Giovanni.. La commercializzazione nel Sud Italia è affidata alla società CFC.. Il progetto prevede futuri modelli sia più piccoli che di grandi dimensioni.. L'evento ha coinvolto il Batman di Dicò per richiamare l'innovazione del marchio.. Corrado Rizzardi riporta il marchio Bat nel Golfo di Napoli con il nuovo modello 14. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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