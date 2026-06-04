Avvicendamento al vertice della Squadra Mobile | Grasso a Lecce arriva Natalicchio

Notizia in breve

Il comando della squadra mobile di Brindisi è stato cambiato. Il vice questore Giorgio Grasso è stato trasferito a Lecce. Al suo posto, è arrivato da Venezia il vice questore aggiunto Michele Natalicchio. L'operazione si è conclusa senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio o sugli incarichi specifici.