Avvicendamento al vertice della Squadra Mobile | Grasso a Lecce arriva Natalicchio

Da brindisireport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comando della squadra mobile di Brindisi è stato cambiato. Il vice questore Giorgio Grasso è stato trasferito a Lecce. Al suo posto, è arrivato da Venezia il vice questore aggiunto Michele Natalicchio. L'operazione si è conclusa senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio o sugli incarichi specifici.

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BRINDISILECCE - Avvicendamento al vertice della squadra mobile di Brindisi: il vice questore Giorgio Grasso a Lecce, da Venezia arriva il vice questore aggiunto Michele Natalicchio. Il primo ha assunto ufficialmente l'incarico di dirigente reggente della divisione anticrimine nel capoluogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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