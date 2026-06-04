Avvicendamento al vertice della Squadra Mobile | Grasso a Lecce arriva Natalicchio
Il comando della squadra mobile di Brindisi è stato cambiato. Il vice questore Giorgio Grasso è stato trasferito a Lecce. Al suo posto, è arrivato da Venezia il vice questore aggiunto Michele Natalicchio. L'operazione si è conclusa senza ulteriori dettagli sui motivi del cambio o sugli incarichi specifici.
BRINDISILECCE - Avvicendamento al vertice della squadra mobile di Brindisi: il vice questore Giorgio Grasso a Lecce, da Venezia arriva il vice questore aggiunto Michele Natalicchio. Il primo ha assunto ufficialmente l'incarico di dirigente reggente della divisione anticrimine nel capoluogo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Segui gli aggiornamenti su Lecce.
Notizie e thread social correlati
Lecce Juve 0-1, ora c’è la Fiorentina: arriva la partita che può cambiare l’autostima della squadra di Spalletti – VIDEODopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, grazie a un gol di Vlahovic, la Juventus si prepara ad affrontare la Fiorentina.
Questura di Lecce, Giorgio Grasso è il nuovo capo della divisione anticrimineIl vicequestore Giorgio Grasso è stato nominato nuovo dirigente reggente della divisione anticrimine presso la questura di Lecce.