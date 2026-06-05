Il concorso internazionale per il progetto del nuovo ponte tra Calusco e Paderno d’Adda è stato annunciato. L’opera è considerata strategica per collegare le province di Bergamo e Lecco, rappresentando un passaggio importante per il sistema infrastrutturale lombardo. La gara si svolgerà nel 2026 e coinvolge la progettazione di un collegamento che faciliterà i collegamenti tra le due aree.

Calusco d’Adda (Bergamo), 5 giugno 2026 – Un passaggio fondamentale per un’opera strategica, non solo per l’unione tra le province di Bergamo e Lecco, ma per l’intero sistema lombardo. Rete ferroviaria italiana ha pubblicato il bando di gara europeo per la progettazione del nuovo ponte ferroviario e carrabile alternativo al ponte San Michele, fra Calusco d’Adda e Paderno d’Adda (Lecco). Il concorso . Una notizia attesa da tempo, che ora è ufficiale. Il concorso si svolgerà in due fasi e prevede un montepremi di oltre 13 milioni. Il primo premio, da 11,7 milioni, se lo aggiudicherà il vincitore, il progettista (o lo studio di progettazione) che avrà elaborato la proposta selezionata come migliore da un’apposita commissione giudicatrice e il relativo studio di fattibilità tecnico-economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo San Michele, concorso internazionale per progettare il ponte tra Calusco e Paderno d’Adda

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