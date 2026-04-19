Paderno D’Adda si mobilita | No al nuovo ponte accanto al San Michele È scontro sulla viabilità

A Paderno D’Adda si è svolta ieri la prima manifestazione pubblica organizzata dalla rete “Occhio al ponte”, un raggruppamento di cittadini, associazioni, imprese, partiti e enti locali. L’evento ha attirato numerosi partecipanti che si sono opposti alla costruzione di un nuovo ponte previsto accanto a quello San Michele. La mobilitazione si inserisce in un confronto aperto sulla viabilità, con il gruppo che intende difendere l’infrastruttura esistente.

Paderno D’Adda (Lecco), 19 aprile 2026 – Prima manifestazione pubblica ieri per la neonata rete “Occhio al ponte“, che riunisce cittadini, associazioni, comitati, imprese, partiti ed enti locali che intendono salvaguardare il ponte San Michele. In centinaia a partire dalle 18, hanno dato vita ad un sit-in e ad una fiaccolata, partendo da via Airoldi, per esprimere la propria contrarietà alla soluzione proposta da Rfi, e appoggiata da Regione Lombardia. https:www.ilgiorno.itvideola-fiaccolata-contro-il-nuovo-ponte-a-paderno-dadda-rtn0z7ut Vale a dire la costruzione di un nuovo ponte accanto del San Michele (nel 2030 è prevista la chiusura al traffico), nonostante il parere contrario di tutto il territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paderno D’Adda si mobilita: “No al nuovo ponte accanto al San Michele”. È scontro sulla viabilità Notizie correlate Calusco e il rebus del nuovo ponte sull’Adda: “Sorgerà accanto al San Michele”Calusco D’Adda (Bergamo), 26 febbraio 2026 – Il nuovo ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno verrà costruito proprio accanto allo storico San Michele. Nuovo ponte di Paderno d’Adda: arriva il commissario straordinarioPaderno d’Adda (Lecco) – Un commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno d’Adda. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: San Michele, che risposta del territorio: 180 realtà aderiscono a Occhio al ponte; Paderno D’Adda si mobilita: No al nuovo ponte accanto al San Michele. È scontro sulla viabilità; Nuovo ponte San Michele, sabato la protesta: C’è chi rischia di restare senza casa; Quanto è difficile attraversare l'Adda: dal 4 maggio chiude il ponte di Brivio. E quello di Paderno dovrà essere dismesso. Paderno D’Adda si mobilita: No al nuovo ponte accanto al San Michele. È scontro sulla viabilitàPrima manifestazione del comitato che contesta il progetto proposto da Rfi nel Lecchese. In centinaia hanno dato vita ad un sit-in per chiedere il coinvolgimento dei cittadini ... ilgiorno.it In duemila alla fiaccolata sul San Michele: Non vogliamo essere travolti dal nuovo ponteMolto partecipata la mobilitazione promossa dalla rete Occhio al Ponte Un nuovo ponte sull’Adda serve, ma devono essere ascoltate anche le ragioni del Meratese e dell’Alta Brianza PADERNO D’ADDA – F ... lecconotizie.com A traghettare la struttura fino a un nuovo bando pubblico sarà il Gruppo San Michele, vincitore di un appalto fortemente contestato dagli ex gestori per ragioni che inizialmente avevano trovato fondamento anche in una pronuncia del Tar Calabria del gennaio s facebook