Paderno D’Adda si mobilita | No al nuovo ponte accanto al San Michele È scontro sulla viabilità

Da ilgiorno.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Paderno D’Adda si è svolta ieri la prima manifestazione pubblica organizzata dalla rete “Occhio al ponte”, un raggruppamento di cittadini, associazioni, imprese, partiti e enti locali. L’evento ha attirato numerosi partecipanti che si sono opposti alla costruzione di un nuovo ponte previsto accanto a quello San Michele. La mobilitazione si inserisce in un confronto aperto sulla viabilità, con il gruppo che intende difendere l’infrastruttura esistente.

Paderno D’Adda (Lecco), 19 aprile 2026 –  Prima manifestazione pubblica ieri per la neonata rete “Occhio al ponte“, che riunisce cittadini, associazioni, comitati, imprese, partiti ed enti locali che intendono salvaguardare il ponte San Michele. In centinaia a partire dalle 18, hanno dato vita ad un sit-in e ad una fiaccolata, partendo da via Airoldi, per esprimere la propria contrarietà alla soluzione proposta da Rfi, e appoggiata da Regione Lombardia. https:www.ilgiorno.itvideola-fiaccolata-contro-il-nuovo-ponte-a-paderno-dadda-rtn0z7ut Vale a dire la costruzione di un nuovo ponte accanto del San Michele (nel 2030 è prevista la chiusura al traffico), nonostante il parere contrario di tutto il territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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