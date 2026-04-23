Ponte sull’Adda nuova idea a Calusco | un attraversamento misto stradale-ferroviario a 150 metri dal San Michele

A Calusco d’Adda è in fase di progettazione un nuovo ponte che prevederà un attraversamento sia stradale che ferroviario, situato a circa 150 metri dal monumento locale. La struttura avrà una composizione mista, con elementi ad arco e stralli, e i piloni saranno posizionati più indietro rispetto alla scarpata per evitare l’area interessata da una frana. La progettazione è in corso e si concentra sulla sicurezza e l’integrazione con il territorio.

Calusco d’Adda (Bergamo), 23 aprile 2026 – Un ponte misto stradale-ferroviario a 150 metri dal San Michele con una struttura mista (che combina arco e stralli) e i piloni portanti arretrati rispetto al ciglio della scarpata, al fine di evitare il fronte di frana individuato nella zona. Dopo la manifestazione di sabato della rete “Occhio al ponte“, promossa dai Comuni della sponda lecchese contro la realizzazione del nuovo viadotto previsto tra Calusco e Paderno vicino al ponte San Michele (ormai obsoleto, verrà dismesso nel 2030 ), ora arriva la proposta della maggioranza del Comune di Calusco, la lista “Per Calusco“, di convergere tutti quanti su un’unica alternativa, amministrazioni bergamasche e lecchesi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte sull’Adda, nuova idea a Calusco: un attraversamento misto stradale-ferroviario a 150 metri dal San Michele Notizie correlate Calusco e il rebus del nuovo ponte sull’Adda: “Sorgerà accanto al San Michele”Calusco D’Adda (Bergamo), 26 febbraio 2026 – Il nuovo ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno verrà costruito proprio accanto allo storico San Michele. Fiaccolata sull’Adda. Duemila persone in marcia sul vecchio San Michele contro il ponte “bis“PADERNO D’ADDA (Lecco) Più di duemila fiaccole per illuminare lo storico ponte San Michele tra Parderno e Calusco d’Adda e per accendere la luce sul... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ponte sull’Adda, nuova idea a Calusco: un attraversamento misto stradale-ferroviario a 150 metri dal San Michele; Il nuovo ponte che rischia di portare al collasso la Brianza con traffico, smog e rumore ad ogni ora; Nuovo ponte San Michele, sabato la protesta: C’è chi rischia di restare senza casa; In 2.000 alla fiaccolata sul ponte: In tanti per salvare il San Michele e difendere il territorio. Ponte sull’Adda, nuova idea a Calusco: un attraversamento misto stradale-ferroviario a 150 metri dal San MicheleCalusco d’Adda (Bergamo), 23 aprile 2026 – Un ponte misto stradale-ferroviario a 150 metri dal San Michele con una struttura mista (che combina arco e stralli) e i piloni portanti arretrati rispetto ... ilgiorno.it Nuovo ponte sull’Adda, 2mila persone per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioniAmpia partecipazione all’iniziativa della rete Occhio al Ponte sul San Michele: diversi comitati e associazioni presenti. Da Calusco l’assessore Cocchi spiega la mancata adesione e rilancia un confr ... bergamonews.it La Sacra di San Michele tra le 10 foto più belle di Wikimedia L'abbazia immortalata nello scatto di Federico Milesi è arrivata settima nella classifica internazionale di Wiki Loves Monuments 2025 x.com I cinque anni nella #parrocchia di San Michele, il trasferimento a Milano, la decisione di lasciare il #sacerdozio. Ora l'ormai ex "don", Alberto Ravagnani, torna a #BustoArsizio: in un monologo a teatro racconterà la sua scelta - facebook.com facebook