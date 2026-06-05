Nuovo Pronto soccorso del Moscati al via l’ultimo step dei lavori

I lavori di ampliamento e riorganizzazione del Pronto soccorso dell’ospedale sono nella fase finale. La struttura, gestita dall’azienda ospedaliera, sta completando le operazioni di ampliamento, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione degli spazi. La conclusione delle opere permetterà di mettere a disposizione un nuovo pronto soccorso più ampio e funzionale. La fase di lavori si avvia alla conclusione, senza indicazioni sui tempi di apertura ufficiale.

Entrano nella fase conclusiva i lavori di ampliamento e riorganizzazione del nuovo Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. La prossima settimana sarà infatti consegnata un’ulteriore porzione della nuova struttura e si procederà con l’ultimo step del cantiere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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