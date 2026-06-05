FOTO Pronto soccorso del Moscati al via l’ultima fase dei lavori

Da anteprima24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i lavori finali per l’ampliamento e la riorganizzazione del pronto soccorso dell’ospedale Moscati. La fase conclusiva prevede interventi strutturali e di sistemazione interna. La ristrutturazione riguarda le aree di accoglienza e attesa, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti. I lavori sono in corso e si prevede che si concludano a breve. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi esatti di completamento.

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Tempo di lettura: 2 minuti Entrano nella fase conclusiva i lavori di ampliamento e riorganizzazione del nuovo Pronto soccorso dell’ Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Già dalla prossima settimana sarà consegnata un’ulteriore porzione della struttura, consentendo l’avvio dell’ultimo step del cantiere che interesserà alcune aree esterne, la zona triage, la sala d’attesa per i familiari e altri spazi interni dell’attuale Pronto soccorso. Per permettere il completamento degli interventi, l’Ufficio Tecnico e Patrimonio ha predisposto una riorganizzazione temporanea dei percorsi e delle aree assistenziali, condivisa con la Direzione strategica e con tutti i soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - FOTO/ Pronto soccorso del Moscati, al via l’ultima fase dei lavori
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